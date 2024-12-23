سعر Gapcoin (GAP)
سعر Gapcoin (GAP) المباشر لليوم هو USD 0.00668435. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 117.88K. يتم تحديث سعر GAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gapcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.90
- تغيير سعر Gapcoin خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.63M
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خلال اليوم، كان سعر Gapcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gapcoin مقابل USD هو $ -0.0032009239 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gapcoin مقابل USD هو $ +0.0030337263 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gapcoin مقابل USD هو $ +0.0035061157709914 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.11%
|30 يوم
|$ -0.0032009239
|-47.88%
|60 يوم
|$ +0.0030337263
|+45.39%
|90 يوم
|$ +0.0035061157709914
|+110.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gapcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.71%
+0.11%
-3.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gapcoin is a new prime number based p2p cryptocurrency, which tries to eliminate the sticking points of other scientific currencies like Primecoin or Riecoin. It's a fork of Satoshi Nakamotos Bitcoin, a decentralized payment system which is independent of banks, governments and other centralized regulators. With Gapcoin, you will be able to anonymously send money around the globe in no time. The big improvement in comparison to Bitcoin is that instead of burning electricity for its own sake, Gapcoins Proof of Work function actually does useful work by searching for large prime gaps
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