سعر GanNamCAT (GNCAT)
سعر GanNamCAT (GNCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GNCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GanNamCAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.25
- تغيير سعر GanNamCAT خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GanNamCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GanNamCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GanNamCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GanNamCAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-22.19%
|60 يوم
|$ 0
|+1.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GanNamCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GanNamCAT A representative of Korean culture Memecoin. GanNamCAT is an interesting social experiment, jointly promoted by Korean meme fanatic fans. If you miss many opportunities to get rich, can you catch GNCAT this time in front of you? GanNamCAT has deployed on ETHEREUM chain (ERC20), with 420,680,000,000,000 total supply. Locked liquidity, we are safe. Let's enjoy the journey of GNCAT the korean culture memecoin.
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