سعر Gamma Strategies (GAMMA)
سعر Gamma Strategies (GAMMA) المباشر لليوم هو USD 0.061376. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.99M. يتم تحديث سعر GAMMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gamma Strategies الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.14K
- تغيير سعر Gamma Strategies خلال اليوم هو +6.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 65.10M
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خلال اليوم، كان سعر Gamma Strategies مقابل USD هو $ +0.00399846 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gamma Strategies مقابل USD هو $ -0.0125411667 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gamma Strategies مقابل USD هو $ +0.0284918255 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gamma Strategies مقابل USD هو $ -0.02968316835214353 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00399846
|+6.97%
|30 يوم
|$ -0.0125411667
|-20.43%
|60 يوم
|$ +0.0284918255
|+46.42%
|90 يوم
|$ -0.02968316835214353
|-32.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gamma Strategies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
+6.97%
-25.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gamma offers non-custodial, automated, and active concentrated liquidity management services.
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