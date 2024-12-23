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سعر Gamma Strategies (GAMMA) المباشر لليوم هو USD 0.061376 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.99M . يتم تحديث سعر GAMMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gamma Strategies الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.14K - تغيير سعر Gamma Strategies خلال اليوم هو +6.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 65.10M

أداء سعر Gamma Strategies (GAMMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gamma Strategies مقابل USD هو $ +0.00399846 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gamma Strategies مقابل USD هو $ -0.0125411667 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gamma Strategies مقابل USD هو $ +0.0284918255 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gamma Strategies مقابل USD هو $ -0.02968316835214353 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00399846 +6.97% 30 يوم $ -0.0125411667 -20.43% 60 يوم $ +0.0284918255 +46.42% 90 يوم $ -0.02968316835214353 -32.59%

تحليل سعر Gamma Strategies (GAMMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gamma Strategies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.056436$ 0.056436 $ 0.056436 24 ساعة مرتفع $ 0.061637$ 0.061637 $ 0.061637 عالية طوال الوقت $ 2.74$ 2.74 $ 2.74 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) +6.97% تغير السعر (7 أيام) -25.00%

معلومات سوق Gamma Strategies (GAMMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: