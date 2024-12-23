سعر GAMI WORLD (GAMI)
سعر GAMI WORLD (GAMI) المباشر لليوم هو USD 0.02210151. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 954.65K. يتم تحديث سعر GAMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GAMI WORLD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.25
- تغيير سعر GAMI WORLD خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 43.19M
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خلال اليوم، كان سعر GAMI WORLD مقابل USD هو $ -0.0001598983388213 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GAMI WORLD مقابل USD هو $ -0.0032452044 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GAMI WORLD مقابل USD هو $ -0.0067968817 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GAMI WORLD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001598983388213
|-0.71%
|30 يوم
|$ -0.0032452044
|-14.68%
|60 يوم
|$ -0.0067968817
|-30.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GAMI WORLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-0.71%
-6.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto.
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