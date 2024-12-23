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سعر GAMI WORLD (GAMI) المباشر لليوم هو USD 0.02210151 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 954.65K . يتم تحديث سعر GAMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GAMI WORLD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.25 - تغيير سعر GAMI WORLD خلال اليوم هو -0.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 43.19M

أداء سعر GAMI WORLD (GAMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GAMI WORLD مقابل USD هو $ -0.0001598983388213 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GAMI WORLD مقابل USD هو $ -0.0032452044 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GAMI WORLD مقابل USD هو $ -0.0067968817 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GAMI WORLD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0001598983388213 -0.71% 30 يوم $ -0.0032452044 -14.68% 60 يوم $ -0.0067968817 -30.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GAMI WORLD (GAMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GAMI WORLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02191888$ 0.02191888 $ 0.02191888 24 ساعة مرتفع $ 0.02240667$ 0.02240667 $ 0.02240667 عالية طوال الوقت $ 5.58$ 5.58 $ 5.58 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) -0.71% تغير السعر (7 أيام) -6.07%

معلومات سوق GAMI WORLD (GAMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: