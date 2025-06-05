سعر Gameta (HIP)
سعر Gameta (HIP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gameta الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Gameta خلال اليوم هو -0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gameta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gameta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gameta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gameta مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.48%
|30 يوم
|$ 0
|-25.70%
|60 يوم
|$ 0
|-69.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gameta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.82%
-0.48%
-26.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched in the beginning of 2022, Gameta is a Web 3 Entertainment Ecosystem aimed at bringing large scale of mainstream users into Web3. The project currently offers 14 games including both hyper-casual and NFT social games. Since its launch, Gameta currently (as of March 2024) has over 8 million-plus on-chain users and ranks as one of the most active gaming/entertainment dDapps in popular public chain ecosystems (eg. BNB Chain, Solana, etc). In this guide, the Gameta team aims to introduce to you a holistic view of what Gameta is, the value it brings to its users, as well as what we want it to become.
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