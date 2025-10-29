معلومات سعر Gamestop xStock (GMEX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 24 ساعة منخفض $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 24 ساعة مرتفع $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 عالية طوال الوقت $ 33.93$ 33.93 $ 33.93 أدنى سعر $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Gamestop xStock (GMEX) في الوقت الحقيقي هو $27.48. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GMEX بين أدنى سعر $ 27.48 وأعلى سعر $ 27.48، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGMEX على الإطلاق هو $ 33.93، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 23.93.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GMEX 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gamestop xStock (GMEX)

القيمة السوقية $ 701.01K$ 701.01K $ 701.01K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M إمداد دورة التداول 25.51K 25.51K 25.51K إجمالي العرض 253,705.81689625 253,705.81689625 253,705.81689625

القيمة السوقية الحالية لـ Gamestop xStock هي $ 701.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GMEX يبلغ 25.51K، مع إجمالي عرض 253705.81689625. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.97M.