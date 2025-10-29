سعر Gamestop xStock المباشر اليوم هو 27.48 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GMEX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GMEX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Gamestop xStock المباشر اليوم هو 27.48 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GMEX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GMEX بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Gamestop xStock

سعر Gamestop xStock (GMEX)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GMEX إلى USD:

$27.48
$27.48
0.00%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Gamestop xStock (GMEX) المباشر
معلومات سعر Gamestop xStock (GMEX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 27.48
$ 27.48
24 ساعة منخفض
$ 27.48
$ 27.48
24 ساعة مرتفع

$ 27.48
$ 27.48

$ 27.48
$ 27.48

$ 33.93
$ 33.93

$ 23.93
$ 23.93

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

سعر Gamestop xStock (GMEX) في الوقت الحقيقي هو $27.48. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GMEX بين أدنى سعر $ 27.48 وأعلى سعر $ 27.48، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGMEX على الإطلاق هو $ 33.93، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 23.93.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GMEX 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gamestop xStock (GMEX)

$ 701.01K
$ 701.01K

--
----

$ 6.97M
$ 6.97M

25.51K
25.51K

253,705.81689625
253,705.81689625

القيمة السوقية الحالية لـ Gamestop xStock هي $ 701.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GMEX يبلغ 25.51K، مع إجمالي عرض 253705.81689625. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.97M.

سجل سعر Gamestop xStock (GMEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gamestop xStock مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gamestop xStock مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gamestop xStock مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gamestop xStock مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ 0.00000000000.00%
60 يوم$ 0.00000000000.00%
90 يوم$ 0--

ما هو Gamestop xStock ( GMEX )

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Gamestop xStock (GMEX)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Gamestop xStock (USD)

كم ستكون قيمة Gamestop xStock (GMEX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Gamestop xStock (GMEX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Gamestop xStock.

تحقق الآن من توقعات سعر Gamestop xStock!

عملة GMEX إلى العملات المحلية

توكنوميكس Gamestop xStock (GMEX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Gamestop xStock (GMEX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GMEX والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Gamestop xStock (GMEX)

كم يساوي Gamestop xStock (GMEX) اليوم؟
سعر GMEX المباشر في USD هو USD 27.48، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GMEX إلى USD الحالي؟
سعر GMEX إلى USD الحالي هو $ 27.48. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Gamestop xStock ؟
القيمة السوقية لعملة GMEX هي $ 701.01K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GMEX؟
العرض المتداول لتوكن GMEX هو 25.51K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GMEX؟
حقق GMEX سعرًا قياسيًا قدره 33.93 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GMEX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 23.93 GMEX.
ما هو حجم تداول GMEX؟
حجم تداول GMEX المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GMEX هذا العام؟
قد يرتفع GMEX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GMEX لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Gamestop xStock (GMEX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$113,134.79

$4,001.65

$0.04238

$196.90

$3.1399

$4,001.65

$113,134.79

$196.90

$2.6533

$0.19461

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09560

$0.00003873

$2.211

$0.000000000000000000000024

$0.0000000172

