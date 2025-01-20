سعر GameStop Tokenized Stock Defichain (DGME)
سعر GameStop Tokenized Stock Defichain (DGME) المباشر لليوم هو USD 1.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DGME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GameStop Tokenized Stock Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.02
- تغيير سعر GameStop Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو +3.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GameStop Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +0.03788148 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GameStop Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -0.6309695700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GameStop Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -1.1360395620 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GameStop Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03788148
|+3.09%
|30 يوم
|$ -0.6309695700
|-50.07%
|60 يوم
|$ -1.1360395620
|-90.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GameStop Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+3.09%
+18.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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