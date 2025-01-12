سعر GameStation (GAMER)
سعر GameStation (GAMER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GAMER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GameStation الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.01
- تغيير سعر GameStation خلال اليوم هو -85.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GameStation مقابل USD هو $ -0.002135113704806922 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GameStation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GameStation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GameStation مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002135113704806922
|-85.43%
|30 يوم
|$ 0
|-18.37%
|60 يوم
|$ 0
|+59.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GameStation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
-85.43%
-10.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Multi-Chain Gaming Launchpad & NFT Marketplace.
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