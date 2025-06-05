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سعر Gamestarter (GAME) المباشر لليوم هو USD 0.00227468 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 161.46K . يتم تحديث سعر GAME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gamestarter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Gamestarter خلال اليوم هو +2.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.98M

أداء سعر Gamestarter (GAME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gamestarter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gamestarter مقابل USD هو $ +0.0000317431 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gamestarter مقابل USD هو $ -0.0010182077 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gamestarter مقابل USD هو $ -0.016232289793714332 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.42% 30 يوم $ +0.0000317431 +1.40% 60 يوم $ -0.0010182077 -44.76% 90 يوم $ -0.016232289793714332 -87.70%

تحليل سعر Gamestarter (GAME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gamestarter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00221678$ 0.00221678 $ 0.00221678 24 ساعة مرتفع $ 0.00232386$ 0.00232386 $ 0.00232386 عالية طوال الوقت $ 3.58$ 3.58 $ 3.58 تغير السعر (1 ساعة) -1.10% تغير السعر (1يوم) +2.42% تغير السعر (7 أيام) -6.33%

معلومات سوق Gamestarter (GAME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: