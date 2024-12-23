سعر GamesPad (GMPD)
سعر GamesPad (GMPD) المباشر لليوم هو USD 0.00416598. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 265.28K. يتم تحديث سعر GMPD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GamesPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 553.50
- تغيير سعر GamesPad خلال اليوم هو +4.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 63.71M
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خلال اليوم، كان سعر GamesPad مقابل USD هو $ +0.00017576 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GamesPad مقابل USD هو $ +0.0027590123 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GamesPad مقابل USD هو $ +0.0014965887 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GamesPad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017576
|+4.40%
|30 يوم
|$ +0.0027590123
|+66.23%
|60 يوم
|$ +0.0014965887
|+35.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GamesPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
+4.40%
-42.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GamesPad brings together all aspects of gaming, NFT, and the metaverse. It’s a holistic and chain-agnostic ecosystem where impactful crypto gaming concepts come to reality.
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