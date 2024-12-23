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سعر GamesPad (GMPD) المباشر لليوم هو USD 0.00416598 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 265.28K . يتم تحديث سعر GMPD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GamesPad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 553.50 - تغيير سعر GamesPad خلال اليوم هو +4.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 63.71M

أداء سعر GamesPad (GMPD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GamesPad مقابل USD هو $ +0.00017576 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GamesPad مقابل USD هو $ +0.0027590123 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GamesPad مقابل USD هو $ +0.0014965887 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GamesPad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00017576 +4.40% 30 يوم $ +0.0027590123 +66.23% 60 يوم $ +0.0014965887 +35.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GamesPad (GMPD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GamesPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00397938$ 0.00397938 $ 0.00397938 24 ساعة مرتفع $ 0.00462468$ 0.00462468 $ 0.00462468 عالية طوال الوقت $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) +4.40% تغير السعر (7 أيام) -42.93%

معلومات سوق GamesPad (GMPD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: