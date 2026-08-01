سعر Games for a Living اليوم

السعر المباشر لمشروع Games for a Living (GFAL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GFAL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GFAL.

يحتل Games for a Living حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,409,478، مع عرض متداول قدره 5.25B GFAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GFAL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04868205، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GFAL بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-5.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.92K.

معلومات سوق Games for a Living (GFAL)

القيمة السوقية $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M الحجم (24 ساعة) $ 1.92K$ 1.92K $ 1.92K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.61M$ 7.61M $ 7.61M إمداد دورة التداول 5.25B 5.25B 5.25B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Games for a Living هي $ 5.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.92K. العرض المتداول لـ GFAL يبلغ 5.25B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.61M.