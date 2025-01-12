سعر GameonForge (GO4)
سعر GameonForge (GO4) المباشر لليوم هو USD 0.104351. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GO4 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GameonForge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.13K
- تغيير سعر GameonForge خلال اليوم هو +0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GameonForge مقابل USD هو $ +0.00038807 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GameonForge مقابل USD هو $ -0.0864574853 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GameonForge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GameonForge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00038807
|+0.37%
|30 يوم
|$ -0.0864574853
|-82.85%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GameonForge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.88%
+0.37%
+1.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
🚀 GameOn Forge (https://gameonforge.com/) revolutionizes gaming as a Blockchain launchpad & publisher. With 300+ streamers, Our vision for GOForge is, to make it a go-to platform for testing new games. Our unique model merges YCombinator's fundraising with Epic Game Launcher's engagement, empowering developers, and offering a liquid vesting solution for WEB3 investors via NFTs.
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