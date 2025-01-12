سعر GameFork (GAMEFORK)
سعر GameFork (GAMEFORK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GAMEFORK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GameFork الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.20
- تغيير سعر GameFork خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GameFork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GameFork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GameFork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GameFork مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.27%
|30 يوم
|$ 0
|-22.93%
|60 يوم
|$ 0
|-20.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GameFork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.84%
+0.27%
-15.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $GAMEFORK memecoin pays homage to the GameStop saga, showing we can stand up to the big guys together. About GameFork Emerging from the Solana blockchain renowned for its rapid transactions and innovative ethos, the $GAMEFORK Memecoin encapsulates the very spirit of the monumental uprising against financial giants. It harnesses the fervent energy and overwhelming solidarity that characterized the GameStop frenzy, symbolizing a revolution in the digital economy. As you stand at these digital crossroads, the $GAMEFORK Memecoin on Solana is more than a token; it’s a testament to what happens when the masses awaken, a beacon for those who dare to dream of a different financial landscape. It’s a tribute to every trader who, with a click, voted against the tyranny of traditional financial institutions, and a call to arms for a new generation of rebels. GameFork was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain.
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