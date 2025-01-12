سعر GameFinity (GFN)
سعر GameFinity (GFN) المباشر لليوم هو USD 0.01052682. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.53K. يتم تحديث سعر GFN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GameFinity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 240.21
- تغيير سعر GameFinity خلال اليوم هو +3.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر GameFinity مقابل USD هو $ +0.00033922 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GameFinity مقابل USD هو $ -0.0008518144 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GameFinity مقابل USD هو $ +0.0043983938 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GameFinity مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00033922
|+3.33%
|30 يوم
|$ -0.0008518144
|-8.09%
|60 يوم
|$ +0.0043983938
|+41.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GameFinity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+3.33%
+3.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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