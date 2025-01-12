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سعر GameFinity (GFN) المباشر لليوم هو USD 0.01052682 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.53K . يتم تحديث سعر GFN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GameFinity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 240.21 - تغيير سعر GameFinity خلال اليوم هو +3.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر GameFinity (GFN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GameFinity مقابل USD هو $ +0.00033922 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GameFinity مقابل USD هو $ -0.0008518144 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GameFinity مقابل USD هو $ +0.0043983938 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GameFinity مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00033922 +3.33% 30 يوم $ -0.0008518144 -8.09% 60 يوم $ +0.0043983938 +41.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GameFinity (GFN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GameFinity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01016285$ 0.01016285 $ 0.01016285 24 ساعة مرتفع $ 0.01058481$ 0.01058481 $ 0.01058481 عالية طوال الوقت $ 0.151041$ 0.151041 $ 0.151041 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +3.33% تغير السعر (7 أيام) +3.37%

معلومات سوق GameFinity (GFN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: