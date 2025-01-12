سعر GameFi X (GFX)
سعر GameFi X (GFX) المباشر لليوم هو USD 0.0128402. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GFX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GameFi X الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.21
- تغيير سعر GameFi X خلال اليوم هو -0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GameFi X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GameFi X مقابل USD هو $ -0.0044657920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GameFi X مقابل USD هو $ -0.0042772015 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GameFi X مقابل USD هو $ -0.005959455177096298 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.17%
|30 يوم
|$ -0.0044657920
|-34.77%
|60 يوم
|$ -0.0042772015
|-33.31%
|90 يوم
|$ -0.005959455177096298
|-31.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GameFi X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.17%
-2.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GamefiX: A social AI powered platform connecting Web2 users to Web3 multi-chain gaming, with its debut game ZoomManor enabling integration with BRC20 assets. ZoomManor is a Farm management and Home building. A large-scale guild battle game built on XLayer and BSC chain
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