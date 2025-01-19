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سعر GameFi Crossing (XYA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XYA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GameFi Crossing الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.40 - تغيير سعر GameFi Crossing خلال اليوم هو -8.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GameFi Crossing (XYA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GameFi Crossing مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GameFi Crossing مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GameFi Crossing مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GameFi Crossing مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.51% 30 يوم $ 0 -6.74% 60 يوم $ 0 +64.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GameFi Crossing (XYA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GameFi Crossing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.705179$ 0.705179 $ 0.705179 تغير السعر (1 ساعة) -2.94% تغير السعر (1يوم) -8.51% تغير السعر (7 أيام) +0.07%

معلومات سوق GameFi Crossing (XYA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: