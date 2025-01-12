سعر GameFantasyStar (GFS)
سعر GameFantasyStar (GFS) المباشر لليوم هو USD 0.01888882. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GFS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GameFantasyStar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 112.91
- تغيير سعر GameFantasyStar خلال اليوم هو -4.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GameFantasyStar مقابل USD هو $ -0.00091650895754346 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GameFantasyStar مقابل USD هو $ -0.0054098128 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GameFantasyStar مقابل USD هو $ -0.0050858733 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GameFantasyStar مقابل USD هو $ -0.00735793846593759 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00091650895754346
|-4.62%
|30 يوم
|$ -0.0054098128
|-28.64%
|60 يوم
|$ -0.0050858733
|-26.92%
|90 يوم
|$ -0.00735793846593759
|-28.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GameFantasyStar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.72%
-4.62%
-22.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StarCrazy is a play-to-earn, NFT game built on the IoTex blockchain. GFS is the governance token of StarCrazy Game. 100% of the tokens are game-generated. GFS is mainly used for in-game DAO governance, in-game bonus rewards, and ability to participate in-game payments.
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