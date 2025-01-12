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سعر GameFantasyStar (GFS) المباشر لليوم هو USD 0.01888882 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GFS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GameFantasyStar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 112.91 - تغيير سعر GameFantasyStar خلال اليوم هو -4.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GameFantasyStar (GFS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GameFantasyStar مقابل USD هو $ -0.00091650895754346 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GameFantasyStar مقابل USD هو $ -0.0054098128 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GameFantasyStar مقابل USD هو $ -0.0050858733 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GameFantasyStar مقابل USD هو $ -0.00735793846593759 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00091650895754346 -4.62% 30 يوم $ -0.0054098128 -28.64% 60 يوم $ -0.0050858733 -26.92% 90 يوم $ -0.00735793846593759 -28.03%

تحليل سعر GameFantasyStar (GFS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GameFantasyStar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01861958$ 0.01861958 $ 0.01861958 24 ساعة مرتفع $ 0.0201018$ 0.0201018 $ 0.0201018 عالية طوال الوقت $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 تغير السعر (1 ساعة) -2.72% تغير السعر (1يوم) -4.62% تغير السعر (7 أيام) -22.19%

معلومات سوق GameFantasyStar (GFS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: