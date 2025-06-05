سعر GameCredits (GAME)
سعر GameCredits (GAME) المباشر لليوم هو USD 0.00142053. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GAME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GameCredits الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.08
- تغيير سعر GameCredits خلال اليوم هو +13.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GameCredits مقابل USD هو $ +0.00016779 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GameCredits مقابل USD هو $ -0.0002368924 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GameCredits مقابل USD هو $ +0.0002220319 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GameCredits مقابل USD هو $ +0.0005129865593625835 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016779
|+13.39%
|30 يوم
|$ -0.0002368924
|-16.67%
|60 يوم
|$ +0.0002220319
|+15.63%
|90 يوم
|$ +0.0005129865593625835
|+56.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GameCredits: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+13.39%
+9.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The GAME Credits platform is a decentralized suite of unique tools that turns any game into a blockchain game. The platform seamlessly plugs into any online game via GAME Credits easy to use RESTful API suite and robust SDK. Offering an all-in-one solution, the GAME Credits platform delivers the following features to every online game in the world: GAME Foundry, GAME Rewards, GAME Tournament, and GAME Exchange.
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