سعر GameCow اليوم

السعر المباشر لمشروع GameCow (GCOW) اليوم هو $ 610.67، مع تغير بنسبة 2.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GCOW الحالي إلى USD هو $ 610.67 لكل GCOW.

يحتل GameCow حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,106,449، مع عرض متداول قدره 10.00K GCOW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GCOW بين $ 588.92 (أدنى) و$ 619.73 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,089.41، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 410.27.

على المدى القصير، تحرك GCOW بمقدار -0.50% خلال الساعة الماضية و+3.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 25.82K.

معلومات سوق GameCow (GCOW)

القيمة السوقية $ 6.11M$ 6.11M $ 6.11M الحجم (24 ساعة) $ 25.82K$ 25.82K $ 25.82K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.11M$ 6.11M $ 6.11M إمداد دورة التداول 10.00K 10.00K 10.00K إجمالي العرض 10,000.0 10,000.0 10,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GameCow هي $ 6.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 25.82K. العرض المتداول لـ GCOW يبلغ 10.00K، مع إجمالي عرض 10000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.11M.