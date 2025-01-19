سعر Gamebitcoin Power (PWR)
سعر Gamebitcoin Power (PWR) المباشر لليوم هو USD 0.175602. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PWR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gamebitcoin Power الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.75K
- تغيير سعر Gamebitcoin Power خلال اليوم هو +13.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gamebitcoin Power مقابل USD هو $ +0.02076156 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gamebitcoin Power مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gamebitcoin Power مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gamebitcoin Power مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02076156
|+13.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gamebitcoin Power: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.23%
+13.41%
-1.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Dcosmos project is a web3.0 game project that stands for PNE (Play n Earn). We aim to make the game more like a game, creating a blockchain project that game users can enjoy. The primary goal is to create games that users can enjoy, and as a result of focusing on the game, the secondary goal is to move to a stage where they may earn a certain profit. We are creating a platform for gamer and developer modes.
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