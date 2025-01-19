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سعر Gamebitcoin Power (PWR) المباشر لليوم هو USD 0.175602 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PWR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gamebitcoin Power الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.75K - تغيير سعر Gamebitcoin Power خلال اليوم هو +13.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Gamebitcoin Power (PWR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gamebitcoin Power مقابل USD هو $ +0.02076156 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gamebitcoin Power مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gamebitcoin Power مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gamebitcoin Power مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02076156 +13.41% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gamebitcoin Power (PWR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gamebitcoin Power: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.075979$ 0.075979 $ 0.075979 24 ساعة مرتفع $ 0.197791$ 0.197791 $ 0.197791 عالية طوال الوقت $ 0.412709$ 0.412709 $ 0.412709 تغير السعر (1 ساعة) -1.23% تغير السعر (1يوم) +13.41% تغير السعر (7 أيام) -1.29%

معلومات سوق Gamebitcoin Power (PWR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: