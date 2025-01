ما هو Gamebitcoin Power ( PWR )

The Dcosmos project is a web3.0 game project that stands for PNE (Play n Earn). We aim to make the game more like a game, creating a blockchain project that game users can enjoy. The primary goal is to create games that users can enjoy, and as a result of focusing on the game, the secondary goal is to move to a stage where they may earn a certain profit. We are creating a platform for gamer and developer modes.

المصدر Gamebitcoin Power (PWR) الموقع الرسمي