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سعر Game Tournament Trophy (GTT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GTT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Game Tournament Trophy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.03K - تغيير سعر Game Tournament Trophy خلال اليوم هو -7.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Game Tournament Trophy (GTT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Game Tournament Trophy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Game Tournament Trophy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Game Tournament Trophy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Game Tournament Trophy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.58% 30 يوم $ 0 -36.88% 60 يوم $ 0 -26.19% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Game Tournament Trophy (GTT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Game Tournament Trophy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04338572$ 0.04338572 $ 0.04338572 تغير السعر (1 ساعة) -1.40% تغير السعر (1يوم) -7.58% تغير السعر (7 أيام) -8.08%

معلومات سوق Game Tournament Trophy (GTT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: