سعر Game Tournament Trophy (GTT)
سعر Game Tournament Trophy (GTT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GTT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Game Tournament Trophy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.03K
- تغيير سعر Game Tournament Trophy خلال اليوم هو -7.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Game Tournament Trophy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Game Tournament Trophy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Game Tournament Trophy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Game Tournament Trophy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.58%
|30 يوم
|$ 0
|-36.88%
|60 يوم
|$ 0
|-26.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Game Tournament Trophy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.40%
-7.58%
-8.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The native cryptographically-secure fungible protocol token of CricketFly (Game Tournament Trophy ticker symbol $GTT) is a transferable representation of attributed utility functions specified in the protocol/code of CricketFly, and which is designed to be used solely as an interoperable utility token thereon. $GTT will be issued as a ERC-20 token, with total supply of 10 billion.
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