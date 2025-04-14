سعر Game of Memes (GOME)
سعر Game of Memes (GOME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 213.13K. يتم تحديث سعر GOME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Game of Memes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Game of Memes خلال اليوم هو -4.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 651.50M
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خلال اليوم، كان سعر Game of Memes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Game of Memes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Game of Memes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Game of Memes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.45%
|30 يوم
|$ 0
|-26.24%
|60 يوم
|$ 0
|-45.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Game of Memes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-4.45%
+57.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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