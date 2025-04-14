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سعر Game of Memes (GOME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 213.13K . يتم تحديث سعر GOME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Game of Memes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Game of Memes خلال اليوم هو -4.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 651.50M

أداء سعر Game of Memes (GOME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Game of Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Game of Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Game of Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Game of Memes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.45% 30 يوم $ 0 -26.24% 60 يوم $ 0 -45.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Game of Memes (GOME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Game of Memes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01271128$ 0.01271128 $ 0.01271128 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -4.45% تغير السعر (7 أيام) +57.62%

معلومات سوق Game of Memes (GOME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: