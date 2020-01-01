توكنوميكس Game Meteor Coin (GMTO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Game Meteor Coin (GMTO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Game Meteor Coin (GMTO) Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player. الموقع الرسمي: https://meteornrun.io/ الوثيقة البيضاء: https://meteorn-run-organization.gitbook.io/whitepaper-meteorn-run اشتر GMTO الآن!

توكنوميكس Game Meteor Coin (GMTO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Game Meteor Coin (GMTO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M إجمالي العرض: $ 98.92B $ 98.92B $ 98.92B العرض المتداول: $ 7.55B $ 7.55B $ 7.55B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.59M $ 16.59M $ 16.59M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00112412 $ 0.00112412 $ 0.00112412 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00016768 $ 0.00016768 $ 0.00016768 معرفة المزيد عن سعر Game Meteor Coin (GMTO)

توكنوميكس Game Meteor Coin (GMTO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Game Meteor Coin (GMTO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GMTO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GMTO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GMTO، استكشف السعر المباشر لتوكن GMTO!

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