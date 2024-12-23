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سعر Game Meteor Coin (GMTO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 363.10K . يتم تحديث سعر GMTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Game Meteor Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.70K - تغيير سعر Game Meteor Coin خلال اليوم هو -2.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.24B

أداء سعر Game Meteor Coin (GMTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Game Meteor Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Game Meteor Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Game Meteor Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Game Meteor Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.58% 30 يوم $ 0 -37.74% 60 يوم $ 0 -25.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Game Meteor Coin (GMTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Game Meteor Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00112412$ 0.00112412 $ 0.00112412 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -2.58% تغير السعر (7 أيام) -6.79%

معلومات سوق Game Meteor Coin (GMTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: