سعر Game Meteor Coin (GMTO)
سعر Game Meteor Coin (GMTO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 363.10K. يتم تحديث سعر GMTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Game Meteor Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.70K
- تغيير سعر Game Meteor Coin خلال اليوم هو -2.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.24B
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خلال اليوم، كان سعر Game Meteor Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Game Meteor Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Game Meteor Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Game Meteor Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.58%
|30 يوم
|$ 0
|-37.74%
|60 يوم
|$ 0
|-25.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Game Meteor Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-2.58%
-6.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player.
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