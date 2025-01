ما هو Game Integrated AI Coin ( GAI )

Game Integrated AI Coin (GAI Coin) is an innovative solution that combines blockchain technology and cutting-edge Large Language Models (LLM) technology to provide real-time language translation and AI-based communication functions within the game platform. The GAI project is a convergence project that helps existing and new games freely link GAI coins and artificial intelligence conversation services. The real-time AI Chat Provider function proposed by GAI Coin will allow anyone around the world to easily experience advanced possibilities through integration with blockchain.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Game Integrated AI Coin (GAI) الموقع الرسمي