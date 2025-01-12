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سعر Game Integrated AI Coin (GAI) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Game Integrated AI Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.69K - تغيير سعر Game Integrated AI Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Game Integrated AI Coin (GAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Game Integrated AI Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Game Integrated AI Coin مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Game Integrated AI Coin مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Game Integrated AI Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ 0.0000000000 0.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Game Integrated AI Coin (GAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Game Integrated AI Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Game Integrated AI Coin (GAI)

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