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سعر Game Fantasy (GFT) المباشر لليوم هو USD 0.02012544 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 228.11K . يتم تحديث سعر GFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Game Fantasy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.95 - تغيير سعر Game Fantasy خلال اليوم هو -3.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.33M

أداء سعر Game Fantasy (GFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Game Fantasy مقابل USD هو $ -0.00070710754551392 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Game Fantasy مقابل USD هو $ -0.0064207761 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Game Fantasy مقابل USD هو $ -0.0067079983 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Game Fantasy مقابل USD هو $ -0.01332402062208587 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00070710754551392 -3.39% 30 يوم $ -0.0064207761 -31.90% 60 يوم $ -0.0067079983 -33.33% 90 يوم $ -0.01332402062208587 -39.83%

تحليل سعر Game Fantasy (GFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Game Fantasy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01952644$ 0.01952644 $ 0.01952644 24 ساعة مرتفع $ 0.02083255$ 0.02083255 $ 0.02083255 عالية طوال الوقت $ 36.84$ 36.84 $ 36.84 تغير السعر (1 ساعة) +2.76% تغير السعر (1يوم) -3.39% تغير السعر (7 أيام) -12.77%

معلومات سوق Game Fantasy (GFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: