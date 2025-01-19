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سعر Game Coin (GMEX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GMEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Game Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.31K - تغيير سعر Game Coin خلال اليوم هو -0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Game Coin (GMEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Game Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Game Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Game Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Game Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.17% 30 يوم $ 0 +2.35% 60 يوم $ 0 -19.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Game Coin (GMEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Game Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04103383$ 0.04103383 $ 0.04103383 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -0.17% تغير السعر (7 أيام) -4.43%

معلومات سوق Game Coin (GMEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: