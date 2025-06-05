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سعر GAME by Virtuals (GAME) المباشر لليوم هو USD 0.03172316 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.72M . يتم تحديث سعر GAME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GAME by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر GAME by Virtuals خلال اليوم هو -14.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر GAME by Virtuals (GAME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GAME by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0052019880142814 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GAME by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0070734716 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GAME by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0489349982 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GAME by Virtuals مقابل USD هو $ +0.007731879632466045 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0052019880142814 -14.08% 30 يوم $ -0.0070734716 -22.29% 60 يوم $ +0.0489349982 +154.26% 90 يوم $ +0.007731879632466045 +32.23%

تحليل سعر GAME by Virtuals (GAME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GAME by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02996801$ 0.02996801 $ 0.02996801 24 ساعة مرتفع $ 0.03711319$ 0.03711319 $ 0.03711319 عالية طوال الوقت $ 0.391761$ 0.391761 $ 0.391761 تغير السعر (1 ساعة) +1.17% تغير السعر (1يوم) -14.08% تغير السعر (7 أيام) -25.13%

معلومات سوق GAME by Virtuals (GAME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: