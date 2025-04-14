سعر Game Bee (GBB)
سعر Game Bee (GBB) المباشر لليوم هو USD 0.00885725. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.85M. يتم تحديث سعر GBB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Game Bee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Game Bee خلال اليوم هو -6.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Game Bee مقابل USD هو $ -0.000594233667828197 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Game Bee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Game Bee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Game Bee مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000594233667828197
|-6.28%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Game Bee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.28%
-6.28%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GBB ( GameBeeBSC ) isn’t just another memecoin. It’s a movement, a manifestation of eSports energy reimagined through the lens of meme culture. Its purpose is to deconstruct the spirit of competitive gaming and invite more people to join the game, freeing themselves from the constraints of reality. It’s not just playful or silly—it’s a spiritual revolution. Ca:0xe6cf62bf8bc5bdb05be4dd9c57f8899df3741226
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