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سعر Game Bee (GBB) المباشر لليوم هو USD 0.00885725 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.85M . يتم تحديث سعر GBB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Game Bee الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Game Bee خلال اليوم هو -6.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Game Bee (GBB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Game Bee مقابل USD هو $ -0.000594233667828197 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Game Bee مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Game Bee مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Game Bee مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000594233667828197 -6.28% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Game Bee (GBB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Game Bee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00852772$ 0.00852772 $ 0.00852772 24 ساعة مرتفع $ 0.00990347$ 0.00990347 $ 0.00990347 عالية طوال الوقت $ 0.01097437$ 0.01097437 $ 0.01097437 تغير السعر (1 ساعة) -3.28% تغير السعر (1يوم) -6.28% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Game Bee (GBB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: