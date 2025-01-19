سعر Gambit Capital (GAMBIT)
سعر Gambit Capital (GAMBIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GAMBIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gambit Capital الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.95
- تغيير سعر Gambit Capital خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gambit Capital مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gambit Capital مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gambit Capital مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gambit Capital مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|0.00%
|90 يوم
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Gambit Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gambit is an Interchain Liquidity Solutions protocol that creates a unifying hub for a token’s liquidity and then sub-divides this token’s liquidity in LPs across blockchains, distributing liquidity where it is most needed. With hundreds of future blockchains coming to the blockchain ecosystem, liquidity will be severely fragmented across the blockchains with shallow LPs. Gambit’s architecture combats this by creating: (i) greater capital efficiency for the token liquidity because token liquidity is a coordinated pool of pools rather than multiple independent pools and (ii) improved inter-chain price stability because of greater coordinated liquidity. Gambit’s mission to empower retail users and redistribute market influence from centralized entities to retail communities has not changed. The high barriers to entry in market-making, arbitrage, and liquidation keep retail from participating and profiting from these essential and highly profitable activities. Gambit’s goal is to lower these barriers by providing the relevant infrastructure to allow everyone to participate in arbitrage, liquidations, and market making
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