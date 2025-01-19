سعر Gambit (GAMBIT)
سعر Gambit (GAMBIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GAMBIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gambit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.22
- تغيير سعر Gambit خلال اليوم هو +2.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gambit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gambit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gambit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gambit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.33%
|30 يوم
|$ 0
|-3.02%
|60 يوم
|$ 0
|+0.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gambit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.33%
+1.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gambit is a betting platform that operates on the blockchain technology. Unlike other betting platforms, Gambit introduces new betting games run on algorithms that ensure fairness for players. This ensures that players have an equal chance of winning. To combat cheating we employ smart contracts to oversee all the logic and algorithms of our suite of games. As a result this ensures that Gambit as a platform is 100% secure, safe and most importantly fun!
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