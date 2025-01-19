سعر Gambex (GBE)
سعر Gambex (GBE) المباشر لليوم هو USD 1.52. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GBE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gambex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.15K
- تغيير سعر Gambex خلال اليوم هو -4.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gambex مقابل USD هو $ -0.069179417310093 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gambex مقابل USD هو $ +0.0718178720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gambex مقابل USD هو $ -0.1716710800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gambex مقابل USD هو $ +0.0910079452457701 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.069179417310093
|-4.34%
|30 يوم
|$ +0.0718178720
|+4.72%
|60 يوم
|$ -0.1716710800
|-11.29%
|90 يوم
|$ +0.0910079452457701
|+6.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gambex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.58%
-4.34%
-5.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gambex is a gambling protocol that allows users to play, fund, own and earn revenue from games deployed inside the in-house Gambex Casino and third-party gambling operators
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