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سعر GAMA Coin (GAMA) المباشر لليوم هو USD 0.983024 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.89M . يتم تحديث سعر GAMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GAMA Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.27M - تغيير سعر GAMA Coin خلال اليوم هو -0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 65.00M

أداء سعر GAMA Coin (GAMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GAMA Coin مقابل USD هو $ -0.0046055641465297 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GAMA Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GAMA Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GAMA Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0046055641465297 -0.46% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GAMA Coin (GAMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GAMA Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.979624$ 0.979624 $ 0.979624 24 ساعة مرتفع $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 عالية طوال الوقت $ 1.097$ 1.097 $ 1.097 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) -0.46% تغير السعر (7 أيام) -5.09%

معلومات سوق GAMA Coin (GAMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: