سعر GAMA Coin (GAMA)
سعر GAMA Coin (GAMA) المباشر لليوم هو USD 0.983024. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.89M. يتم تحديث سعر GAMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GAMA Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.27M
- تغيير سعر GAMA Coin خلال اليوم هو -0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 65.00M
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خلال اليوم، كان سعر GAMA Coin مقابل USD هو $ -0.0046055641465297 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GAMA Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GAMA Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GAMA Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0046055641465297
|-0.46%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GAMA Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
-0.46%
-5.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.
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