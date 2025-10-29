سعر Gallo the Hen المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GALLO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GALLO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Gallo the Hen المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GALLO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GALLO بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن GALLO

معلومات سعر GALLO

الموقع الرسمي لـ GALLO

اقتصاد توكن GALLO

توقعات سعر GALLO

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Gallo the Hen

سعر Gallo the Hen (GALLO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GALLO إلى USD:

--
----
-1.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Gallo the Hen (GALLO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:18:39 (UTC+8)

معلومات سعر Gallo the Hen (GALLO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00157496
$ 0.00157496$ 0.00157496

$ 0
$ 0$ 0

+0.96%

-1.64%

+4.48%

+4.48%

سعر Gallo the Hen (GALLO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GALLO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGALLO على الإطلاق هو $ 0.00157496، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GALLO +0.96% على مدار الساعة الماضية، -1.64% على مدار 24 ساعة، و +4.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gallo the Hen (GALLO)

$ 11.54K
$ 11.54K$ 11.54K

--
----

$ 11.54K
$ 11.54K$ 11.54K

999.89M
999.89M 999.89M

999,894,489.30221
999,894,489.30221 999,894,489.30221

القيمة السوقية الحالية لـ Gallo the Hen هي $ 11.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GALLO يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999894489.30221. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.54K.

سجل سعر Gallo the Hen (GALLO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gallo the Hen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gallo the Hen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gallo the Hen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gallo the Hen مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.64%
30 يوم$ 0-11.64%
60 يوم$ 0-29.85%
90 يوم$ 0--

ما هو Gallo the Hen ( GALLO )

$GALLO is a Solana-based meme token born from the viral energy of TikTok star @ilgallinaio_special, who entertains millions with his hilarious chicken content. The project bridges real-world virality with on-chain culture, creating a fun and engaging entry point for new users. With plans to integrate sports partnerships, community rewards, and mass exposure through social media, $GALLO is more than a meme — it’s a movement to bring fresh eyes to Solana, powered by cluck-worthy content and cult-level engagement.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Gallo the Hen (GALLO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Gallo the Hen (USD)

كم ستكون قيمة Gallo the Hen (GALLO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Gallo the Hen (GALLO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Gallo the Hen.

تحقق الآن من توقعات سعر Gallo the Hen!

عملة GALLO إلى العملات المحلية

توكنوميكس Gallo the Hen (GALLO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Gallo the Hen (GALLO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GALLO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Gallo the Hen (GALLO)

كم يساوي Gallo the Hen (GALLO) اليوم؟
سعر GALLO المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GALLO إلى USD الحالي؟
سعر GALLO إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Gallo the Hen ؟
القيمة السوقية لعملة GALLO هي $ 11.54K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GALLO؟
العرض المتداول لتوكن GALLO هو 999.89M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GALLO؟
حقق GALLO سعرًا قياسيًا قدره 0.00157496 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GALLO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 GALLO.
ما هو حجم تداول GALLO؟
حجم تداول GALLO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GALLO هذا العام؟
قد يرتفع GALLO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GALLO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:18:39 (UTC+8)

تحديثات Gallo the Hen (GALLO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,030.00
$113,030.00$113,030.00

-1.40%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,005.09
$4,005.09$4,005.09

-2.23%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04300
$0.04300$0.04300

-7.40%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.00
$198.00$198.00

-0.45%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2062
$3.2062$3.2062

-16.88%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,005.09
$4,005.09$4,005.09

-2.23%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,030.00
$113,030.00$113,030.00

-1.40%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.00
$198.00$198.00

-0.45%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6435
$2.6435$2.6435

+0.28%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19511
$0.19511$0.19511

-2.33%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.13965
$0.13965$0.13965

+6,882.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003800
$0.00003800$0.00003800

+484.61%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.161
$2.161$2.161

+188.13%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000367
$0.000000000000000000000367$0.000000000000000000000367

+115.88%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000180
$0.0000000180$0.0000000180

+109.30%