معلومات سعر Gallo the Hen (GALLO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00157496$ 0.00157496 $ 0.00157496 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.96% تغير السعر (1يوم) -1.64% تغير السعر (7 أيام) +4.48% تغير السعر (7 أيام) +4.48%

سعر Gallo the Hen (GALLO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GALLO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGALLO على الإطلاق هو $ 0.00157496، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GALLO +0.96% على مدار الساعة الماضية، -1.64% على مدار 24 ساعة، و +4.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gallo the Hen (GALLO)

القيمة السوقية $ 11.54K$ 11.54K $ 11.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.54K$ 11.54K $ 11.54K إمداد دورة التداول 999.89M 999.89M 999.89M إجمالي العرض 999,894,489.30221 999,894,489.30221 999,894,489.30221

القيمة السوقية الحالية لـ Gallo the Hen هي $ 11.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GALLO يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999894489.30221. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.54K.