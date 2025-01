ما هو GalaxyCoin ( GALAXY )

We have a coin designed to help the aerospace industry in many ways while simultaneously helping the youth obtain education in earth and space science programs. We will do this by creating an NFT marketplace featuring logos, launch vehicles, and exploration photos from around the galaxy. We will also have partner reward for those that hold our token. These rewards would give aerospace fans exclusive content from our aerospace partners. We look forward to serving the entire aerospace community from the very young to the most seasoned enthusiast..

المصدر GalaxyCoin (GALAXY) الموقع الرسمي