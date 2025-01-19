سعر GalaxyCoin (GALAXY)
سعر GalaxyCoin (GALAXY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GALAXY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GalaxyCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.21K
- تغيير سعر GalaxyCoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GalaxyCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GalaxyCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GalaxyCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GalaxyCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-56.58%
|60 يوم
|$ 0
|-14.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GalaxyCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-23.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We have a coin designed to help the aerospace industry in many ways while simultaneously helping the youth obtain education in earth and space science programs. We will do this by creating an NFT marketplace featuring logos, launch vehicles, and exploration photos from around the galaxy. We will also have partner reward for those that hold our token. These rewards would give aerospace fans exclusive content from our aerospace partners. We look forward to serving the entire aerospace community from the very young to the most seasoned enthusiast..
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