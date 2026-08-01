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سعر Galaxy USDT Quality المباشر اليوم هو 1.01 USD. القيمة السوقية لـ ETH:GUSDTQ هي 27,485,341 USD. تابع تحديثات أسعار ETH:GUSDTQ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Galaxy USDT Quality المباشر اليوم هو 1.01 USD. القيمة السوقية لـ ETH:GUSDTQ هي 27,485,341 USD. تابع تحديثات أسعار ETH:GUSDTQ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ETH:GUSDTQ

معلومات سعر ETH:GUSDTQ

ما هو ETH:GUSDTQ

الوثيقة البيضاء لـ ETH:GUSDTQ

الموقع الرسمي لـ ETH:GUSDTQ

اقتصاد توكن ETH:GUSDTQ

توقعات سعر ETH:GUSDTQ

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سعر Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ETH:GUSDTQ إلى USD:

$1.011
$1.011$1.011
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:55:50 (UTC+8)

سعر Galaxy USDT Quality اليوم

السعر المباشر لمشروع Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) اليوم هو $ 1.01، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ETH:GUSDTQ الحالي إلى USD هو $ 1.01 لكل ETH:GUSDTQ.

يحتل Galaxy USDT Quality حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,485,341، مع عرض متداول قدره 27.23M ETH:GUSDTQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ETH:GUSDTQ بين $ 1.008 (أدنى) و$ 1.014 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.017، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.99997.

على المدى القصير، تحرك ETH:GUSDTQ بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ)

$ 27.49M
$ 27.49M$ 27.49M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 27.49M
$ 27.49M$ 27.49M

27.23M
27.23M 27.23M

27,225,140.07325663
27,225,140.07325663 27,225,140.07325663

القيمة السوقية الحالية لـ Galaxy USDT Quality هي $ 27.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ ETH:GUSDTQ يبلغ 27.23M، مع إجمالي عرض 27225140.07325663. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.49M.

سجل سعر Galaxy USDT Quality بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24 ساعة منخفض
$ 1.014
$ 1.014$ 1.014
24 ساعة مرتفع

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 0.99997
$ 0.99997$ 0.99997

+0.03%

-0.16%

-0.02%

-0.02%

سجل سعر Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Galaxy USDT Quality مقابل USD هو $ -0.001626742903239053 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Galaxy USDT Quality مقابل USD هو $ +0.0007711350 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Galaxy USDT Quality مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Galaxy USDT Quality مقابل USD هو $ +0.000442629723682 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001626742903239053-0.16%
30 يوم$ +0.0007711350+0.08%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ +0.000442629723682+0.00%

توقعات أسعار Galaxy USDT Quality

Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ETH:GUSDTQ في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرGalaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Galaxy USDT Quality نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Galaxy USDT Quality الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ETH:GUSDTQ للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Galaxy USDT Quality.

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المصدر Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemYield-Bearing Stablecoin

نبذة عن Galaxy USDT Quality

ما هو السعر الحالي لـ Galaxy USDT Quality؟

يتم تداول Galaxy USDT Quality بسعر $1.01، مما يمثل حركة سعرية بنسبة -0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتعكس هذه النتيجة المباشرة بيانات التداول في الوقت الحقيقي المجمعة من البورصات العالمية.

كيف يقارن ETH:GUSDTQ بالسوق العالمي للعملات المشفرة؟

يمكن مقارنة التغيير اليومي له بنسبة -0.16% بمتوسطات السوق الأوسع. وإذا كان ETH:GUSDTQ يتفوق على السوق، فهذا يشير إلى اهتمام شرائي قوي أو تطورات إيجابية خاصة بنظامه البيئي.

كيف يُقارَن أداء Galaxy USDT Quality مع رموز Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens؟

ضمن قطاع Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens، يُظهر ETH:GUSDTQ قدرته التنافسية مدفوعًا بحجم التداول والقيمة السوقية والنشاط المستمر على شبكة --.

ما هي القيمة السوقية لـ Galaxy USDT Quality اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية لـ $27485341، مما يضع ETH:GUSDTQ في المرتبة #663، ما يدل على نضجه النسبي وثقة المستثمرين مقارنةً بالرموز الأخرى.

ما هي مستويات نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر اليوم بين $1.008 و$1.014، مما يوفر سياقًا للمتداولين الذين يتابعون التقلبات والبنية السوقية.

ما مدى نشاط تداول ETH:GUSDTQ؟

generated $-- من حجم التداول خلال 24 ساعة. غالبًا ما يرتبط الحجم العالي باتجاهات سعرية أقوى وتحسين السيولة في السوق.

كيف يؤثر المعروض على تقييم ETH:GUSDTQ؟

مع وجود 27225140.07325663 من الرموز المتداولة، تساعد مستويات المعروض في تحديد الندرة والتقييم على المدى الطويل، خاصة عند مقارنتها بالرموز الأخرى ذات النماذج التضخمية أو الانكماشية.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Galaxy USDT Quality

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:55:50 (UTC+8)

تحديثات Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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