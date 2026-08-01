سعر Galaxy USDT Quality اليوم

السعر المباشر لمشروع Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) اليوم هو $ 1.01، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ETH:GUSDTQ الحالي إلى USD هو $ 1.01 لكل ETH:GUSDTQ.

يحتل Galaxy USDT Quality حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,485,341، مع عرض متداول قدره 27.23M ETH:GUSDTQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ETH:GUSDTQ بين $ 1.008 (أدنى) و$ 1.014 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.017، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.99997.

على المدى القصير، تحرك ETH:GUSDTQ بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ)

القيمة السوقية $ 27.49M$ 27.49M $ 27.49M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.49M$ 27.49M $ 27.49M إمداد دورة التداول 27.23M 27.23M 27.23M إجمالي العرض 27,225,140.07325663 27,225,140.07325663 27,225,140.07325663

القيمة السوقية الحالية لـ Galaxy USDT Quality هي $ 27.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ ETH:GUSDTQ يبلغ 27.23M، مع إجمالي عرض 27225140.07325663. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.49M.