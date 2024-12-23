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سعر Galaxy Fight Club (GCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00324815 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 256.90K . يتم تحديث سعر GCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Galaxy Fight Club الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.69 - تغيير سعر Galaxy Fight Club خلال اليوم هو -5.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 79.59M

أداء سعر Galaxy Fight Club (GCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Galaxy Fight Club مقابل USD هو $ -0.000195319148064617 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Galaxy Fight Club مقابل USD هو $ -0.0001929745 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Galaxy Fight Club مقابل USD هو $ -0.0004522863 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Galaxy Fight Club مقابل USD هو $ -0.001082055070034461 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000195319148064617 -5.67% 30 يوم $ -0.0001929745 -5.94% 60 يوم $ -0.0004522863 -13.92% 90 يوم $ -0.001082055070034461 -24.98%

تحليل سعر Galaxy Fight Club (GCOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Galaxy Fight Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00310365$ 0.00310365 $ 0.00310365 24 ساعة مرتفع $ 0.00349205$ 0.00349205 $ 0.00349205 عالية طوال الوقت $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 تغير السعر (1 ساعة) +3.18% تغير السعر (1يوم) -5.67% تغير السعر (7 أيام) -34.50%

معلومات سوق Galaxy Fight Club (GCOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: