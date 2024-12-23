سعر Galaxy Fight Club (GCOIN)
سعر Galaxy Fight Club (GCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00324815. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 256.90K. يتم تحديث سعر GCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Galaxy Fight Club الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.69
- تغيير سعر Galaxy Fight Club خلال اليوم هو -5.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 79.59M
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خلال اليوم، كان سعر Galaxy Fight Club مقابل USD هو $ -0.000195319148064617 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Galaxy Fight Club مقابل USD هو $ -0.0001929745 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Galaxy Fight Club مقابل USD هو $ -0.0004522863 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Galaxy Fight Club مقابل USD هو $ -0.001082055070034461 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000195319148064617
|-5.67%
|30 يوم
|$ -0.0001929745
|-5.94%
|60 يوم
|$ -0.0004522863
|-13.92%
|90 يوم
|$ -0.001082055070034461
|-24.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Galaxy Fight Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.18%
-5.67%
-34.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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