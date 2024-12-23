سعر Galatasaray Fan Token (GAL)
سعر Galatasaray Fan Token (GAL) المباشر لليوم هو USD 1.69. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.14M. يتم تحديث سعر GAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Galatasaray Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.37M
- تغيير سعر Galatasaray Fan Token خلال اليوم هو -1.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.57M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GAL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GAL.
خلال اليوم، كان سعر Galatasaray Fan Token مقابل USD هو $ -0.029087257814497 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Galatasaray Fan Token مقابل USD هو $ +0.0080738060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Galatasaray Fan Token مقابل USD هو $ -0.1081326220 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Galatasaray Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.029087257814497
|-1.68%
|30 يوم
|$ +0.0080738060
|+0.48%
|60 يوم
|$ -0.1081326220
|-6.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Galatasaray Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
-1.68%
-2.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GAL إلى AUD
A$2.6871
|1 GAL إلى GBP
￡1.3351
|1 GAL إلى EUR
€1.6055
|1 GAL إلى USD
$1.69
|1 GAL إلى MYR
RM7.605
|1 GAL إلى TRY
₺59.4711
|1 GAL إلى JPY
¥264.3836
|1 GAL إلى RUB
₽173.6982
|1 GAL إلى INR
₹143.5486
|1 GAL إلى IDR
Rp27,258.0607
|1 GAL إلى PHP
₱99.4396
|1 GAL إلى EGP
￡E.86.0041
|1 GAL إلى BRL
R$10.2752
|1 GAL إلى CAD
C$2.4167
|1 GAL إلى BDT
৳201.1269
|1 GAL إلى NGN
₦2,616.0862
|1 GAL إلى UAH
₴70.5913
|1 GAL إلى VES
Bs86.19
|1 GAL إلى PKR
Rs468.5187
|1 GAL إلى KZT
₸883.8869
|1 GAL إلى THB
฿57.7811
|1 GAL إلى TWD
NT$55.1447
|1 GAL إلى CHF
Fr1.5041
|1 GAL إلى HKD
HK$13.1313
|1 GAL إلى MAD
.د.م16.9338