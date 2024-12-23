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سعر Galatasaray Fan Token (GAL) المباشر لليوم هو USD 1.69 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.14M . يتم تحديث سعر GAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Galatasaray Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.37M - تغيير سعر Galatasaray Fan Token خلال اليوم هو -1.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.57M

أداء سعر Galatasaray Fan Token (GAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Galatasaray Fan Token مقابل USD هو $ -0.029087257814497 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Galatasaray Fan Token مقابل USD هو $ +0.0080738060 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Galatasaray Fan Token مقابل USD هو $ -0.1081326220 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Galatasaray Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.029087257814497 -1.68% 30 يوم $ +0.0080738060 +0.48% 60 يوم $ -0.1081326220 -6.39% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Galatasaray Fan Token (GAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Galatasaray Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 24 ساعة مرتفع $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 عالية طوال الوقت $ 33.63$ 33.63 $ 33.63 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) -1.68% تغير السعر (7 أيام) -2.22%

معلومات سوق Galatasaray Fan Token (GAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: