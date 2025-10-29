سعر Galactic Bonk المباشر اليوم هو 0.00005998 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي G-BONK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر G-BONK بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Galactic Bonk المباشر اليوم هو 0.00005998 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي G-BONK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر G-BONK بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Galactic Bonk

سعر Galactic Bonk (G-BONK)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 G-BONK إلى USD:

يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
مخطط أسعار Galactic Bonk (G-BONK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:18:29 (UTC+8)

معلومات سعر Galactic Bonk (G-BONK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

$ 0.00061356
$ 0.00061356$ 0.00061356

$ 0.00004592
$ 0.00004592$ 0.00004592

+8.30%

+8.30%

سعر Galactic Bonk (G-BONK) في الوقت الحقيقي هو $0.00005998. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول G-BONK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـG-BONK على الإطلاق هو $ 0.00061356، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004592.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير G-BONK -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +8.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Galactic Bonk (G-BONK)

$ 51.94K
$ 51.94K$ 51.94K

$ 51.94K
$ 51.94K$ 51.94K

865.92M
865.92M 865.92M

865,924,942.264933
865,924,942.264933 865,924,942.264933

القيمة السوقية الحالية لـ Galactic Bonk هي $ 51.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ G-BONK يبلغ 865.92M، مع إجمالي عرض 865924942.264933. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.94K.

سجل سعر Galactic Bonk (G-BONK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Galactic Bonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Galactic Bonk مقابل USD هو $ -0.0000046686 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Galactic Bonk مقابل USD هو $ -0.0000291168 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Galactic Bonk مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0000046686-7.78%
60 يوم$ -0.0000291168-48.54%
90 يوم$ 0--

ما هو Galactic Bonk ( G-BONK )

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.

Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.

Vision & Mission

Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.

Why Invest in G‑Bonk?

Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.

Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Galactic Bonk (G-BONK)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Galactic Bonk (USD)

كم ستكون قيمة Galactic Bonk (G-BONK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Galactic Bonk (G-BONK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Galactic Bonk.

تحقق الآن من توقعات سعر Galactic Bonk!

عملة G-BONK إلى العملات المحلية

توكنوميكس Galactic Bonk (G-BONK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Galactic Bonk (G-BONK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس G-BONK والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Galactic Bonk (G-BONK)

كم يساوي Galactic Bonk (G-BONK) اليوم؟
سعر G-BONK المباشر في USD هو USD 0.00005998، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر G-BONK إلى USD الحالي؟
سعر G-BONK إلى USD الحالي هو $ 0.00005998. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Galactic Bonk ؟
القيمة السوقية لعملة G-BONK هي $ 51.94K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن G-BONK؟
العرض المتداول لتوكن G-BONK هو 865.92M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ G-BONK؟
حقق G-BONK سعرًا قياسيًا قدره 0.00061356 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ G-BONK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00004592 G-BONK.
ما هو حجم تداول G-BONK؟
حجم تداول G-BONK المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع G-BONK هذا العام؟
قد يرتفع G-BONK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر G-BONK لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:18:29 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

