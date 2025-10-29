معلومات سعر Galactic Bonk (G-BONK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00061356$ 0.00061356 $ 0.00061356 أدنى سعر $ 0.00004592$ 0.00004592 $ 0.00004592 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +8.30% تغير السعر (7 أيام) +8.30%

سعر Galactic Bonk (G-BONK) في الوقت الحقيقي هو $0.00005998. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول G-BONK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـG-BONK على الإطلاق هو $ 0.00061356، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004592.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير G-BONK -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +8.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Galactic Bonk (G-BONK)

القيمة السوقية $ 51.94K$ 51.94K $ 51.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 51.94K$ 51.94K $ 51.94K إمداد دورة التداول 865.92M 865.92M 865.92M إجمالي العرض 865,924,942.264933 865,924,942.264933 865,924,942.264933

القيمة السوقية الحالية لـ Galactic Bonk هي $ 51.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ G-BONK يبلغ 865.92M، مع إجمالي عرض 865924942.264933. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.94K.