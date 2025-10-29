سعر Galactic Bonk (G-BONK)
+8.30%
+8.30%
سعر Galactic Bonk (G-BONK) في الوقت الحقيقي هو $0.00005998. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول G-BONK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـG-BONK على الإطلاق هو $ 0.00061356، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004592.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير G-BONK -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +8.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Galactic Bonk هي $ 51.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ G-BONK يبلغ 865.92M، مع إجمالي عرض 865924942.264933. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.94K.
خلال اليوم، كان سعر Galactic Bonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Galactic Bonk مقابل USD هو $ -0.0000046686 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Galactic Bonk مقابل USD هو $ -0.0000291168 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Galactic Bonk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|30 يوم
|$ -0.0000046686
|-7.78%
|60 يوم
|$ -0.0000291168
|-48.54%
|90 يوم
|$ 0
G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.
Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.
Vision & Mission
Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.
Why Invest in G‑Bonk?
Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.
Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.
كم ستكون قيمة Galactic Bonk (G-BONK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Galactic Bonk (G-BONK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Galactic Bonk.
تحقق الآن من توقعات سعر Galactic Bonk!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Galactic Bonk (G-BONK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس G-BONK والتوكن الشاملة الآن!
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|10-28 21:35:49
|تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
|10-28 14:23:33
|تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
|10-27 21:40:25
|تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
|10-27 16:29:31
|تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
|10-26 23:17:37
|تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
|10-26 19:10:22
|تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات
