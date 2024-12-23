سعر Gala Music (MUSIC)
سعر Gala Music (MUSIC) المباشر لليوم هو USD 0.02688276. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.85M. يتم تحديث سعر MUSIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gala Music الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.05M
- تغيير سعر Gala Music خلال اليوم هو -1.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 143.26M
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خلال اليوم، كان سعر Gala Music مقابل USD هو $ -0.00044820478254547 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gala Music مقابل USD هو $ -0.0050533540 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gala Music مقابل USD هو $ -0.0087545428 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gala Music مقابل USD هو $ -0.012052198196350664 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00044820478254547
|-1.63%
|30 يوم
|$ -0.0050533540
|-18.79%
|60 يوم
|$ -0.0087545428
|-32.56%
|90 يوم
|$ -0.012052198196350664
|-30.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gala Music: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-1.63%
-25.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gala Music is a decentralized platform built on GalaChain that utilizes blockchain technology to offer artists control over their music, while providing listeners and fans with a more rewarding experience that is directly connected to musicians, merchandise, and other exclusive access.
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