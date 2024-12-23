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سعر Gala Music (MUSIC) المباشر لليوم هو USD 0.02688276 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.85M . يتم تحديث سعر MUSIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gala Music الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.05M - تغيير سعر Gala Music خلال اليوم هو -1.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 143.26M

أداء سعر Gala Music (MUSIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gala Music مقابل USD هو $ -0.00044820478254547 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gala Music مقابل USD هو $ -0.0050533540 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gala Music مقابل USD هو $ -0.0087545428 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gala Music مقابل USD هو $ -0.012052198196350664 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00044820478254547 -1.63% 30 يوم $ -0.0050533540 -18.79% 60 يوم $ -0.0087545428 -32.56% 90 يوم $ -0.012052198196350664 -30.95%

تحليل سعر Gala Music (MUSIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gala Music: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02685809$ 0.02685809 $ 0.02685809 24 ساعة مرتفع $ 0.02755231$ 0.02755231 $ 0.02755231 عالية طوال الوقت $ 0.303994$ 0.303994 $ 0.303994 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -1.63% تغير السعر (7 أيام) -25.43%

معلومات سوق Gala Music (MUSIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: