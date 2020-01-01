توكنوميكس Gala Film (FILM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gala Film (FILM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gala Film (FILM) Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation. الموقع الرسمي: https://film.gala.com/ الوثيقة البيضاء: https://static.gala.games/gala-film/Gala-Film-Whitepaper-2024-Version-1.0.pdf اشتر FILM الآن!

توكنوميكس Gala Film (FILM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gala Film (FILM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M إجمالي العرض: $ 129.28M $ 129.28M $ 129.28M العرض المتداول: $ 129.28M $ 129.28M $ 129.28M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.234889 $ 0.234889 $ 0.234889 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00537361 $ 0.00537361 $ 0.00537361 السعر الحالي: $ 0.01508728 $ 0.01508728 $ 0.01508728 معرفة المزيد عن سعر Gala Film (FILM)

توكنوميكس Gala Film (FILM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gala Film (FILM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FILM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FILM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FILM، استكشف السعر المباشر لتوكن FILM!

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