سعر Gala Film (FILM)
سعر Gala Film (FILM) المباشر لليوم هو USD 0.084664. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.32M. يتم تحديث سعر FILM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gala Film الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.62K
- تغيير سعر Gala Film خلال اليوم هو -0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 109.97M
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خلال اليوم، كان سعر Gala Film مقابل USD هو $ -0.00027086522240333 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gala Film مقابل USD هو $ -0.0492774789 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gala Film مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gala Film مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00027086522240333
|-0.31%
|30 يوم
|$ -0.0492774789
|-58.20%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gala Film: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-0.31%
-27.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.
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