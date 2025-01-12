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سعر Gala Film (FILM) المباشر لليوم هو USD 0.084664 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.32M . يتم تحديث سعر FILM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gala Film الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.62K - تغيير سعر Gala Film خلال اليوم هو -0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 109.97M

أداء سعر Gala Film (FILM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gala Film مقابل USD هو $ -0.00027086522240333 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gala Film مقابل USD هو $ -0.0492774789 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gala Film مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gala Film مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00027086522240333 -0.31% 30 يوم $ -0.0492774789 -58.20% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gala Film (FILM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gala Film: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.083971$ 0.083971 $ 0.083971 24 ساعة مرتفع $ 0.087628$ 0.087628 $ 0.087628 عالية طوال الوقت $ 0.234889$ 0.234889 $ 0.234889 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -0.31% تغير السعر (7 أيام) -27.06%

معلومات سوق Gala Film (FILM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: