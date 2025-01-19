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سعر Gaj Finance (GAJ) المباشر لليوم هو USD 0.00538982 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GAJ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gaj Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.74 - تغيير سعر Gaj Finance خلال اليوم هو -1.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Gaj Finance (GAJ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gaj Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gaj Finance مقابل USD هو $ +0.0007689677 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gaj Finance مقابل USD هو $ +0.0011884121 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gaj Finance مقابل USD هو $ +0.00112760920912682 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.36% 30 يوم $ +0.0007689677 +14.27% 60 يوم $ +0.0011884121 +22.05% 90 يوم $ +0.00112760920912682 +26.46%

تحليل سعر Gaj Finance (GAJ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gaj Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00538336$ 0.00538336 $ 0.00538336 24 ساعة مرتفع $ 0.00550648$ 0.00550648 $ 0.00550648 عالية طوال الوقت $ 7.96$ 7.96 $ 7.96 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) -1.36% تغير السعر (7 أيام) +9.85%

معلومات سوق Gaj Finance (GAJ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: