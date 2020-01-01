توكنوميكس Gaisha AI (GAISHA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gaisha AI (GAISHA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gaisha AI (GAISHA) Gaisha is an AI tool suite for navigating the complexities of the crypto and financial markets. Utilizing artificial intelligence, Gaisha is designed to decode market patterns, uncover hidden opportunities, and deliver actionable insights that empower users to make informed decisions with confidence. Gaisha's mission is to democratize advanced financial analytics, making it accessible to everyone from institutional players to independent traders الموقع الرسمي: https://gaisha.app/ الوثيقة البيضاء: https://gaisha.gitbook.io/gaisha/overview/about-gaisha-v1.0 اشتر GAISHA الآن!

توكنوميكس Gaisha AI (GAISHA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gaisha AI (GAISHA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.68K $ 16.68K $ 16.68K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.68K $ 16.68K $ 16.68K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00258098 $ 0.00258098 $ 0.00258098 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000979 $ 0.00000979 $ 0.00000979 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Gaisha AI (GAISHA)

توكنوميكس Gaisha AI (GAISHA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gaisha AI (GAISHA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GAISHA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GAISHA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GAISHA، استكشف السعر المباشر لتوكن GAISHA!

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