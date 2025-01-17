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سعر Gaisha AI (GAISHA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.39K . يتم تحديث سعر GAISHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gaisha AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.00K - تغيير سعر Gaisha AI خلال اليوم هو -14.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Gaisha AI (GAISHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gaisha AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gaisha AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gaisha AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gaisha AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.70% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gaisha AI (GAISHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gaisha AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00258098$ 0.00258098 $ 0.00258098 تغير السعر (1 ساعة) +8.14% تغير السعر (1يوم) -14.70% تغير السعر (7 أيام) -64.58%

معلومات سوق Gaisha AI (GAISHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: