احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GUSDC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GUSDC.

سعر Gains Network USDC (GUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.15 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gains Network USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.91K - تغيير سعر Gains Network USDC خلال اليوم هو +0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Gains Network USDC (GUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gains Network USDC مقابل USD هو $ +0.00249157 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gains Network USDC مقابل USD هو $ +0.0229189250 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gains Network USDC مقابل USD هو $ +0.0265668400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gains Network USDC مقابل USD هو $ +0.0375536582790378 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00249157 +0.22% 30 يوم $ +0.0229189250 +1.99% 60 يوم $ +0.0265668400 +2.31% 90 يوم $ +0.0375536582790378 +3.38%

تحليل سعر Gains Network USDC (GUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gains Network USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24 ساعة مرتفع $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 عالية طوال الوقت $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +0.22% تغير السعر (7 أيام) +0.78%

معلومات سوق Gains Network USDC (GUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: