سعر Gains Network USDC (GUSDC)
سعر Gains Network USDC (GUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gains Network USDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.91K
- تغيير سعر Gains Network USDC خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gains Network USDC مقابل USD هو $ +0.00249157 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gains Network USDC مقابل USD هو $ +0.0229189250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gains Network USDC مقابل USD هو $ +0.0265668400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gains Network USDC مقابل USD هو $ +0.0375536582790378 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00249157
|+0.22%
|30 يوم
|$ +0.0229189250
|+1.99%
|60 يوم
|$ +0.0265668400
|+2.31%
|90 يوم
|$ +0.0375536582790378
|+3.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gains Network USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+0.22%
+0.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
gUSDC is one of the gains network's gToken vault assets . gToken vaults follow ERC-4626, a standard API for tokenized yield-bearing vaults that represent shares of a single underlying ERC-20 asset. For each vault, gToken shares represent the underlying token asset (I.e. gUSDC => USDC). Vaults serve as a counterparty to all trades made on the gTrade platform: When traders win (positive PnL), their winnings are received from the vault. When traders lose (negative PnL), their losses are sent to the vault. In exchange, the vault receives a portion of trading fees. These fees are proportionally split among gToken shares, incentivizing stakers to stay in the vault. The vault that earns fees, pays profits, receives losses, is determined by the collateral of each trade.
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|1 GUSDC إلى AUD
A$1.8515
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￡0.943
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€1.1155
|1 GUSDC إلى USD
$1.15
|1 GUSDC إلى MYR
RM5.175
|1 GUSDC إلى TRY
₺40.7445
|1 GUSDC إلى JPY
¥179.7105
|1 GUSDC إلى RUB
₽117.8635
|1 GUSDC إلى INR
₹99.567
|1 GUSDC إلى IDR
Rp18,852.456
|1 GUSDC إلى PHP
₱67.3325
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￡E.57.96
|1 GUSDC إلى BRL
R$7.015
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C$1.656
|1 GUSDC إلى BDT
৳139.725
|1 GUSDC إلى NGN
₦1,791.2745
|1 GUSDC إلى UAH
₴48.4265
|1 GUSDC إلى VES
Bs62.1
|1 GUSDC إلى PKR
Rs320.597
|1 GUSDC إلى KZT
₸610.397
|1 GUSDC إلى THB
฿39.5485
|1 GUSDC إلى TWD
NT$37.8235
|1 GUSDC إلى CHF
Fr1.0465
|1 GUSDC إلى HKD
HK$8.947
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