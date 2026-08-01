سعر GAIB sAID اليوم

السعر المباشر لمشروع GAIB sAID (SAID) اليوم هو $ 0,64483، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAID الحالي إلى USD هو $ 0,64483 لكل SAID.

يحتل GAIB sAID حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11.714.266، مع عرض متداول قدره 17,31M SAID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAID بين $ 0,0 (أدنى) و$ 0,0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,076، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,39947.

على المدى القصير، تحرك SAID بمقدار -- خلال الساعة الماضية و%0,00 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3,87.

معلومات سوق GAIB sAID (SAID)

القيمة السوقية $ 11,71M$ 11,71M $ 11,71M الحجم (24 ساعة) $ 3,87$ 3,87 $ 3,87 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11,71M$ 11,71M $ 11,71M إمداد دورة التداول 17,31M 17,31M 17,31M إجمالي العرض 17.306.392,89321278 17.306.392,89321278 17.306.392,89321278

القيمة السوقية الحالية لـ GAIB sAID هي $ 11,71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3,87. العرض المتداول لـ SAID يبلغ 17,31M، مع إجمالي عرض 17306392.89321278. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11,71M.