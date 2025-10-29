سعر Gaib AI Dollar Alpha USDC المباشر اليوم هو 0.992454 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AIDAUSDC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AIDAUSDC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Gaib AI Dollar Alpha USDC المباشر اليوم هو 0.992454 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AIDAUSDC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AIDAUSDC بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن AIDAUSDC

معلومات سعر AIDAUSDC

الموقع الرسمي لـ AIDAUSDC

اقتصاد توكن AIDAUSDC

توقعات سعر AIDAUSDC

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Gaib AI Dollar Alpha USDC

سعر Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 AIDAUSDC إلى USD:

$0.992454
$0.992454$0.992454
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:25:16 (UTC+8)

معلومات سعر Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.977814
$ 0.977814$ 0.977814
24 ساعة منخفض
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 ساعة مرتفع

$ 0.977814
$ 0.977814$ 0.977814

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.926229
$ 0.926229$ 0.926229

-0.06%

+0.01%

-1.13%

-1.13%

سعر Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) في الوقت الحقيقي هو $0.992454. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AIDAUSDC بين أدنى سعر $ 0.977814 وأعلى سعر $ 1.0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAIDAUSDC على الإطلاق هو $ 1.13، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.926229.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AIDAUSDC -0.06% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و -1.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

$ 113.92M
$ 113.92M$ 113.92M

--
----

$ 113.92M
$ 113.92M$ 113.92M

114.77M
114.77M 114.77M

114,772,921.187424
114,772,921.187424 114,772,921.187424

القيمة السوقية الحالية لـ Gaib AI Dollar Alpha USDC هي $ 113.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIDAUSDC يبلغ 114.77M، مع إجمالي عرض 114772921.187424. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 113.92M.

سجل سعر Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gaib AI Dollar Alpha USDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gaib AI Dollar Alpha USDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gaib AI Dollar Alpha USDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gaib AI Dollar Alpha USDC مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.01%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Gaib AI Dollar Alpha USDC ( AIDAUSDC )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Gaib AI Dollar Alpha USDC (USD)

كم ستكون قيمة Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Gaib AI Dollar Alpha USDC.

تحقق الآن من توقعات سعر Gaib AI Dollar Alpha USDC!

عملة AIDAUSDC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AIDAUSDC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

كم يساوي Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) اليوم؟
سعر AIDAUSDC المباشر في USD هو USD 0.992454، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AIDAUSDC إلى USD الحالي؟
سعر AIDAUSDC إلى USD الحالي هو $ 0.992454. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Gaib AI Dollar Alpha USDC ؟
القيمة السوقية لعملة AIDAUSDC هي $ 113.92M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AIDAUSDC؟
العرض المتداول لتوكن AIDAUSDC هو 114.77M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AIDAUSDC؟
حقق AIDAUSDC سعرًا قياسيًا قدره 1.13 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AIDAUSDC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.926229 AIDAUSDC.
ما هو حجم تداول AIDAUSDC؟
حجم تداول AIDAUSDC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع AIDAUSDC هذا العام؟
قد يرتفع AIDAUSDC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AIDAUSDC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:25:16 (UTC+8)

تحديثات Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,348.54
$113,348.54$113,348.54

-1.12%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,020.00
$4,020.00$4,020.00

-1.87%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04416
$0.04416$0.04416

-4.90%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.90
$194.90$194.90

-2.01%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3267
$3.3267$3.3267

-13.75%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,020.00
$4,020.00$4,020.00

-1.87%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,348.54
$113,348.54$113,348.54

-1.12%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.90
$194.90$194.90

-2.01%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6327
$2.6327$2.6327

-0.12%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19399
$0.19399$0.19399

-2.89%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.03900
$0.03900$0.03900

+1,850.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000040
$0.000000000000000000000040$0.000000000000000000000040

+263.63%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001979
$0.00001979$0.00001979

+204.46%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.016
$2.016$2.016

+168.80%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000191
$0.0000000191$0.0000000191

+122.09%