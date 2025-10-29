معلومات سعر Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.977814 $ 0.977814 $ 0.977814 24 ساعة منخفض $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.977814$ 0.977814 $ 0.977814 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 أدنى سعر $ 0.926229$ 0.926229 $ 0.926229 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -1.13% تغير السعر (7 أيام) -1.13%

سعر Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) في الوقت الحقيقي هو $0.992454. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AIDAUSDC بين أدنى سعر $ 0.977814 وأعلى سعر $ 1.0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAIDAUSDC على الإطلاق هو $ 1.13، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.926229.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AIDAUSDC -0.06% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و -1.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

القيمة السوقية $ 113.92M$ 113.92M $ 113.92M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 113.92M$ 113.92M $ 113.92M إمداد دورة التداول 114.77M 114.77M 114.77M إجمالي العرض 114,772,921.187424 114,772,921.187424 114,772,921.187424

القيمة السوقية الحالية لـ Gaib AI Dollar Alpha USDC هي $ 113.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIDAUSDC يبلغ 114.77M، مع إجمالي عرض 114772921.187424. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 113.92M.