سعر GAGARIN (GGR)
سعر GAGARIN (GGR) المباشر لليوم هو USD 0.0097274. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GGR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GAGARIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.19
- تغيير سعر GAGARIN خلال اليوم هو +0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GAGARIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GAGARIN مقابل USD هو $ -0.0031657191 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GAGARIN مقابل USD هو $ -0.0038935192 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GAGARIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.54%
|30 يوم
|$ -0.0031657191
|-32.54%
|60 يوم
|$ -0.0038935192
|-40.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GAGARIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.54%
-4.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GAGARIN.WORLD is an ecosystem that provides crypto startups with a full range of services and products for a successful launch. Thanks to a high level of automation, GAGARIN lowers the entry threshold for investors, simplifies the process of finding partners and raising funds for projects. GAGARIN supports BNB chain, Ethereum, Polygon, TON, СSC, OKC, Bitgert, AVAX and others EVM-compatible blockchains. The GAGARIN utility token is called GGR. Placing GGR tokens in the GAGARIN launchpad pools allows the user to gain a level and the ability to receive distribution and participate in IDO.
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€0.009435578
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RM0.0437733
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₺0.344641782
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¥1.520100798
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₽0.996961226
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₹0.842198292
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Rp159.465548256
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₱0.56953927
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￡E.0.49026096
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C$0.014007456
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Bs0.5252796
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