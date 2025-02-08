سعر GachaAI (GACHA)
سعر GachaAI (GACHA) المباشر لليوم هو USD 0.00010158. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 106.43K. يتم تحديث سعر GACHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GachaAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.89M
- تغيير سعر GachaAI خلال اليوم هو -19.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.77M
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خلال اليوم، كان سعر GachaAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GachaAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GachaAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GachaAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-19.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GachaAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-18.18%
-19.67%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GachaAI is a Solana-based application that allows users to generate new memecoins on the pump.fun platform. Users adjust a set of sliders representing characteristics such as "Cuteness," "Professionalism," "Futuristic," "Boldness," and "Elegance" to define the attributes of their desired coin. Upon clicking the "ROLL" button and paying a fee of 0.025 SOL, GachaAI generates a memecoin based on the selected parameters.
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