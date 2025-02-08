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سعر GachaAI (GACHA) المباشر لليوم هو USD 0.00010158 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 106.43K . يتم تحديث سعر GACHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GachaAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.89M - تغيير سعر GachaAI خلال اليوم هو -19.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.77M

أداء سعر GachaAI (GACHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GachaAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GachaAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GachaAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GachaAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -19.67% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GachaAI (GACHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GachaAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00009609$ 0.00009609 $ 0.00009609 24 ساعة مرتفع $ 0.00031975$ 0.00031975 $ 0.00031975 عالية طوال الوقت $ 0.00031975$ 0.00031975 $ 0.00031975 تغير السعر (1 ساعة) -18.18% تغير السعر (1يوم) -19.67% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق GachaAI (GACHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: